В ЦИК рассказали о проведении дополнительных выборов в Госдуму в 2018 году

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Дополнительные выборы депутатов Госдумы минимум в трёх одномандатных округах должны состояться в единый день голосования в 2018 году, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
Центризбирком на заседании во вторник утвердил распределение бюджетных средств, которые будут выделены комиссии в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годов.
В частности, для ЦИК России в бюджете на 2018 год предусмотрены 4,468 миллиарда рублей, на 2019 год — 4,114 миллиарда, а на 2020 год — 4,177 миллиарда рублей. Эта сумма, уточнил Булаев, включает также возможные расходы на проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы в одномандатных округах — на 2018 год заложено 653,7 миллиона рублей, а в 2019-2020 годах — по 963,7 миллиона рублей. Он напомнил также о предусмотренной сейчас поправке в закон о выборах депутатов Госдумы.
Замглавы ЦИК пояснил, что распределение средств на дополнительные выборы производится ЦИК только после назначения кампании.