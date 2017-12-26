Путин назвал условие выполнения поставленных задач

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Если власти России сохранят нынешний стиль работы, то все поставленные задачи будут выполняться, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.

"У нас много задач, которые предстоит еще решить… но уверен, что если такой стиль работы, который сложился на последние несколько лет, будет сохранен, то у нас есть все основания полагать, что задачи, стоящие перед страной, будут решаться не менее, а еще более эффективно, чем это было до сих пор", — сказал Путин.