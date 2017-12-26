Правительство сделает все для реализации "майских указов", заявил Медведев

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство РФ сделает все для выполнения майских указов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи президента страны Владимира Путина с членами правительства.

"Конечно, правительство сделает все для завершения работы по майским указам президента от 7 мая 2012 года в той части, в которой предстоит еще решения принимать", — сказал Медведев.

"Майские указы" — широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента РФ, исполняя свои предвыборные обещания. Указы содержали параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.