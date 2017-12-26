Правительство должно работать в координации с парламентом, заявил Путин

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство РФ должно работать в тесной координации с парламентом, от взаимопонимания властей всех уровней зависит общий результат, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина.

"Я прошу вас постоянно сверять часы с руководителями регионов, которые хорошо знают проблемы на местах, работать с ними в тесном контакте и диалоге. Также в таком же режиме продолжить работу с парламентом, потому что от взаимопонимания властей всех уровней зависит общий результат", — сказал Путин.