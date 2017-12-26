Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Официальному представителю МИД Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, говорится в указе Владимира Путина на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого у Захаровой был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Этим же указом ранг чрезвычайного и полномочного посла присвоен послу по особым поручениям МИД Владимиру Барбину, послу в Иране Левану Джагаряну, замминистра энергетики Юрию Сентюрину и послу в Катаре Нурмахмаду Холову.

Захарова возглавляет департамент информации и печати МИД с 10 августа 2015 года. Она окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям "журналистика" и "востоковедение" в 1998 году. Российский университет дружбы народов в 2003 году присудил ей степень кандидата исторических наук.



