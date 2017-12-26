МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вопросы, связанные с укреплением государственного суверенитета, останутся в центре внимания Совета Федерации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Интерес к России постоянно растет, и мы настроены на многовекторное межпарламентское сотрудничество. Вместе с тем, нельзя допускать ущемления своих национальных интересов. Поэтому вопросы, связанные с укреплением государственного суверенитета, всегда должны быть в центре внимания палаты", — сказала она на заседании палаты, подводя итоги завершившейся осенней парламентской сессии.

В Совфеде работает временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, напомнила Матвиенко. Сейчас готовится итоговый доклад с выходом на системные предложения по этой теме, сообщила спикер СФ.