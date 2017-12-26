Песков объяснил использование изображения Путина в символике Putin Team

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Использование изображений президента России Владимира Путина в символике общественного движения Putin Team — это проявление популярности и поддержки главы государства, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее на сайте организации появилось сообщение, что движение Putin Team выбрало фирменную символику. Основатель Putin Team хоккеист Александр Овечкин 24 ноября объявил конкурс по созданию фирменного стиля движения. Прием заявок был прекращен 15 декабря. Голосование, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек, закрылось в ночь на 25 декабря.

"Это же не первый случай, когда используются изображения Владимира Путина. Это, скорее, проявление его популярности. И, безусловно, речь идет о движении тех, кто разделяет мировоззрение Путина, тех, кто поддерживает то, что Путин делает, тех, кто верит в будущее президента и будущее кандидата, поэтому в данном случае это проявление поддержки президента Путина", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к использованию изображения Путина на экипировке, которую разработало движение Putin Team.