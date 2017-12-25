Минкавказа призвало федеральные ведомства создать аккаунты в Mylistory

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министерство РФ по делам Северного Кавказа расширило свое присутствие в социальных сетях, объявив об открытии официального аккаунта в Mylistory, сообщили в пресс-службе ведомства.

На странице в социальной сети Mylistory Минкавказ (minkavkaz) будет публиковать актуальные новости, отмечается в сообщении.

"Очень позитивно то, что в нашей стране появляется все больше отечественных проектов в социальных сетях. Mylistory создали талантливые российские разработчики с Северного Кавказа. Минкавказ России всегда поддерживает подобные инициативы и стремится быть максимально открытым для общественности. Мы призываем другие федеральные ведомства также открыть официальные страницы в новой социальной сети", — приводит пресс-служба слова первого замглавы Минкавказа Одеса Байсултанова.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров завел аккаунт в новой социальной сети Mylistory после того, как его аккаунты в социальных сетях Instagram и Facebook перестали работать в субботу. Спикер парламента Чечни и депутаты удалили аккаунты в Instagram и объявили о переходе в новую соцсеть. Приложение Mylistory разработано в Чечне, его автором значится Магомед Эсханов. Оно доступно пользователям в AppStore.