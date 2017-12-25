Володин рассказал, сколько законов Госдума приняла в 2017 году

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Госдума в 2017 году приняла 74 закона по итогам президентского послания Федеральному Собранию, сообщил в понедельник спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Володин подчеркнул, что законодательная реализация послания президента Федеральному Собранию является одним из приоритетов в работе депутатов, в связи с чем необходимо было принять 97 законов, из которых 74 закона надо было принять в этом году и 23 — в следующем.

"Подводя итоги, можем сказать, что 74 закона мы в этом году приняли. При этом 21 закон из этих 74 — это были законодательные инициативы депутатов и 43 законопроекта — это законы, инициированные правительством", — сказал Володин на встрече президента Владимира Путина с руководством палат Федерального Собрания.