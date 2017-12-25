Ротация в регионах: Путин сменил двух полпредов и воронежского губернатора

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел ротацию кадров в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления, его место занял экс-полпред в ЦФО Александр Беглов. Полпредом в ЦФО стал бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Врио губернатора назначен бывший мэр Воронежа Александр Гусев.
Политологи отмечают, что ротация кадров была вызвана в первую очередь необходимостью повышения Гордеева. Губернаторы регионов надеются на плодотворную совместную работу с новыми полпредами.
Цуканову пригодится муниципальный опыт
Николаю Цуканову 52 года, с 2005 по 2010 год он возглавлял Гусевский муниципальный район Калининградской области. В августе 2010 года Калининградская областная дума наделила Цуканова полномочиями губернатора, 28 сентября 2010 года он вступил в должность главы региона. В 2016 году президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калининградской области Цуканова и назначил его полномочным представителем президента в СЗФО.
Фидря отметил, что Цуканову в ближайшее время потребуется провести мониторинг опыта муниципального управления, который сложился к настоящему моменту и собрать лучшие практики, которые можно будет систематизировать и воспроизвести в разных условиях.
Врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский отметил, что Цуканов умеет консолидировать усилия различных органов и ведомств, а также имеет опыт работы как в органах местного самоуправления, так и на федеральном уровне, это станет хорошей основой для его работы на новой должности.
Новый полпред в СЗФО
Александру Беглову 61 год, он работал полпредом в ЦФО с 2012 года, до этого занимал должность заместителя руководителя администрации президента РФ. С 2002 по 2003 год был вице-губернатором Санкт-Петербурга, в течение трех месяцев исполнял обязанности губернатора Санкт-Петербурга.
"Существуют разные типы политиков, которые выполняют важные губернаторские функции в городах. Из них можно отметить два ключевых типа: тех, кто считает необходимым инновационное развитие города, открытость города к контактам, и тех, кто считает, что важно контролировать функции отдельных служб, обустроить город в плане поддержки порядка и контроля над деятельностью администраций… Беглов – человек, относящийся к последней названной категории, которую воплощает в себе нынешний губернатор", — считает Могилевский.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ожидает, что одну из первых рабочих поездок новый полпред Беглов совершит в регион. Никитин заявил, что надеется на хорошую совместную работу и планирует вместе с новгородским правительством определить вопросы и проблемы для обсуждения с новым полпредом. Губернатор отметил, что Беглов — известный деятель как в ЦФО, так и в СЗФО.
Повышение Гордеева
"Объективно правильным" решением назвал назначение Гордеева руководитель фракции КПРФ в Воронежской облдуме Андрей Рогатнев. Он отметил, что Гордеев на посту руководителя области неоднократно заявлял, что его задача — отработав два срока, передать бразды правления. Рогатнев считает, что назначение Гордеева может вдохнуть новую жизнь в институт полпредства, который существенно потерял в статусе за последнее десятилетие.
Новый воронежский губернатор
Врио губернатора региона стал 54-летний Александр Гусев, который много лет работал в структурах Воронежской области, а с 2013 года руководил Воронежем.
Руководитель фракции СР в Воронежской областной думе Анатолий Шмыгалев считает, что Гусев продолжит дела, начатые в регионе предыдущим губернатором Гордеевым. Шмыгалев отметил, что Гордеев достаточно много сделал за время работы на этом посту.
По его словам, очень важно, чтобы заложенные Гордеевым традиции и начатые проекты в культурной сфере, экономике, политике, бизнесе были продолжены.
"Я очень надеюсь на то, что мы дальше увидим продолжение той же линии, и все, что Алексей Васильевич сделал, это станет надежным фундаментом для развития", — добавил он.
По мнению руководителя фракции КПРФ Рогатнева, есть риск, что с приходом Гусева регион потеряет инвестиционную привлекательность, однако Гусев — опытный хозяйственник, может объединить вокруг себя политические элиты. Депутат отметил, что бывший губернатор Гордеев всегда поддерживал Гусева.