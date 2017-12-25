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Политика

Ротация в регионах: Путин сменил двух полпредов и воронежского губернатора

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Главное за 25 декабря 2017 года (10)
19:4925.12.2017
(обновлено: 19:51 25.12.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. 22 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел ротацию кадров в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления, его место занял экс-полпред в ЦФО Александр Беглов. Полпредом в ЦФО стал бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Врио губернатора назначен бывший мэр Воронежа Александр Гусев.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин провел ряд кадровых перестановок

Политологи отмечают, что ротация кадров была вызвана в первую очередь необходимостью повышения Гордеева. Губернаторы регионов надеются на плодотворную совместную работу с новыми полпредами.

Цуканову пригодится муниципальный опыт

Николаю Цуканову 52 года, с 2005 по 2010 год он возглавлял Гусевский муниципальный район Калининградской области. В августе 2010 года Калининградская областная дума наделила Цуканова полномочиями губернатора, 28 сентября 2010 года он вступил в должность главы региона. В 2016 году президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калининградской области Цуканова и назначил его полномочным представителем президента в СЗФО.

Николай Цуканов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин назначил Цуканова помощником по вопросам местного самоуправления
Проректор Балтийского федерального университета имени Канта по социальным коммуникациям Ефим Фидря считает, что на посту помощника президента РФ по вопросам местного самоуправления будет востребован опыт работы Цуканова в должности главы муниципалитета.

Фидря отметил, что Цуканову в ближайшее время потребуется провести мониторинг опыта муниципального управления, который сложился к настоящему моменту и собрать лучшие практики, которые можно будет систематизировать и воспроизвести в разных условиях.

Врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский отметил, что Цуканов умеет консолидировать усилия различных органов и ведомств, а также имеет опыт работы как в органах местного самоуправления, так и на федеральном уровне, это станет хорошей основой для его работы на новой должности.

Новый полпред в СЗФО

Александру Беглову 61 год, он работал полпредом в ЦФО с 2012 года, до этого занимал должность заместителя руководителя администрации президента РФ. С 2002 по 2003 год был вице-губернатором Санкт-Петербурга, в течение трех месяцев исполнял обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Александр Беглов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Путин отправил в отставку полпреда в ЦФО Беглова
Руководитель Агентства социальной информации, политолог Роман Могилевский отметил, что Беглов по управленческому типу близок к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

"Существуют разные типы политиков, которые выполняют важные губернаторские функции в городах. Из них можно отметить два ключевых типа: тех, кто считает необходимым инновационное развитие города, открытость города к контактам, и тех, кто считает, что важно контролировать функции отдельных служб, обустроить город в плане поддержки порядка и контроля над деятельностью администраций… Беглов – человек, относящийся к последней названной категории, которую воплощает в себе нынешний губернатор", — считает Могилевский.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ожидает, что одну из первых рабочих поездок новый полпред Беглов совершит в регион. Никитин заявил, что надеется на хорошую совместную работу и планирует вместе с новгородским правительством определить вопросы и проблемы для обсуждения с новым полпредом. Губернатор отметил, что Беглов — известный деятель как в ЦФО, так и в СЗФО.

Повышение Гордеева

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Путин назначил Алексея Гордеева полпредом в Центральном округе
Руководитель фракции "Единой России" в Воронежской областной думе Роман Жогов считает, что назначение Гордеева полпредом в ЦФО позволит ему сделать больше для блага страны.

"Объективно правильным" решением назвал назначение Гордеева руководитель фракции КПРФ в Воронежской облдуме Андрей Рогатнев. Он отметил, что Гордеев на посту руководителя области неоднократно заявлял, что его задача — отработав два срока, передать бразды правления. Рогатнев считает, что назначение Гордеева может вдохнуть новую жизнь в институт полпредства, который существенно потерял в статусе за последнее десятилетие.

Новый воронежский губернатор

Врио губернатора региона стал 54-летний Александр Гусев, который много лет работал в структурах Воронежской области, а с 2013 года руководил Воронежем.

Руководитель фракции СР в Воронежской областной думе Анатолий Шмыгалев считает, что Гусев продолжит дела, начатые в регионе предыдущим губернатором Гордеевым. Шмыгалев отметил, что Гордеев достаточно много сделал за время работы на этом посту.

По его словам, очень важно, чтобы заложенные Гордеевым традиции и начатые проекты в культурной сфере, экономике, политике, бизнесе были продолжены.

"Я очень надеюсь на то, что мы дальше увидим продолжение той же линии, и все, что Алексей Васильевич сделал, это станет надежным фундаментом для развития", — добавил он.

Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В КПРФ прокомментировали назначение Гордеева полпредом в ЦФО
Руководитель фракции ЛДПР в областной думе Александр Овсянников также отметил, что Гусеву следует продолжать позитивные начинания ушедшего на повышение Гордеева. Он назвал логичным назначение на должность врио главы региона Гусева, который ранее был заместителем Гордеева. Овсянников призвал нового руководителя разобраться с проблемой безработицы в регионе.

По мнению руководителя фракции КПРФ Рогатнева, есть риск, что с приходом Гусева регион потеряет инвестиционную привлекательность, однако Гусев — опытный хозяйственник, может объединить вокруг себя политические элиты. Депутат отметил, что бывший губернатор Гордеев всегда поддерживал Гусева.

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