Путин поблагодарил Федеральное Собрание за работу

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Федеральное Собрание за огромную работу по законодательному обеспечению жизнедеятельности государства, за работу над бюджетом и быструю реакцию на предложения президента в сфере демографии.

"Мне очень приятно вас видеть в конце года, такие встречи у нас и именно в конце года стали традиционными, есть возможность подвести итоги того, что сделано. Обе палаты Федерального Собрания провели большую, если не сказать огромную работу по законодательному обеспечению жизнедеятельности государства, причем по всем направлениям — принимались очень важные, подчас жизненно важные решения и в области экономики, социальной сфере, в области внешней политики, в сфере безопасности. И вот, конечно, последняя работа, как обычно в такое время, она является наиболее важной и наиболее осязаемой, что ли, по результатам, имею в виду работу над бюджетом 2018 и двух последующих годов. Я хочу вас поблагодарить за эту совместную работу", — сказал Путин на традиционной встрече президента РФ с руководителями палат Федерального собрания.

"Считаю важным также и хочу тоже сказать вам спасибо за то, что вы быстро достаточно отреагировали на предложения в сфере демографии. Действительно, и более широкое использование материнского капитала, семейного, и все, что связано с поддержкой российских семей, где рождается первый ребенок, второй, третий, ипотека льготная… — все это касается сотен тысяч, миллионов наших граждан, чрезвычайно важные решения. Хочу вас еще раз поблагодарить, что были доработаны, как положено, и в короткие сроки приняты", — добавил президент.