Володин рассказал о работе Госдумы седьмого созыва

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Госдума 7 созыва разобрала завалы нерассмотренных с 1994 года законопроектов, рассмотрев 74,4% от более чем 2 тысяч законов, 14-15% от которых приняты, сообщил в понедельник спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Одна из задач, которую считаю необходимым решить, — это разобраться с теми завалами, которые накопились, их в самом начале было 2020 законопроектов с 1994 года, им несколько десятков лет. И понятно, что по многим уже заключения устарели", — рассказал Володин на встрече президента Владимира Путина с руководством палат Федерального Собрания.

Тем не менее, по его словам, согласно конституции депутаты обязаны их рассматривать, и важно было эту работу выполнить.

"74,7% вот этих завалов сегодня рассмотрено. И нужно сказать, что у нас где-то 14-15% законопроектов от этого объема принято, то есть они свою актуальность не утратили", — подчеркнул он.