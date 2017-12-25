Политолог прокомментировал назначение Беглова полпредом в СЗФО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Назначение Александра Беглова, занимавшего пост полномочного представителя президента в ЦФО, полпредом в СЗФО не повлечет изменений в политике развития Петербурга, считает руководитель Агентства социальной информации, политолог Роман Могилевский.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Беглова, занимавшего пост полномочного представителя президента в ЦФО, на аналогичную должность в СЗФО. Ранее работавший на должности полпреда президента в СЗФО Николай Цуканов назначен помощником президента РФ по вопросам местного самоуправления.

"Существуют разные типы политиков, которые выполняют важные губернаторские функции в городах. Из них можно отметить два ключевых типа: тех, кто считает необходимым инновационное развитие города, открытость города к контактам, и тех, кто считает, что важно контролировать функции отдельных служб, обустроить город в плане поддержи порядка и контроля над деятельностью администраций… Беглов – человек, относящийся к последней названной категории, которую воплощает в себе нынешний губернатор", — сказал Могилевский.

Беглову 61 год, он работал полпредом в ЦФО с 2012 года, до этого занимал должность заместителя руководителя администрации президента РФ. С 2002 по 2003 год был вице-губернатором Санкт-Петербурга, в течение трех месяцев исполнял обязанности губернатора Санкт-Петербурга.