Путин во вторник обсудит итоги года с членами правительства

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с членами кабинета министров, обсудит итоги года и вопросы социально-экономического развития страны, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать шестого декабря сего года президент Российской Федерации Владимир Путин по традиции в преддверии Нового года посетит Дом правительства и встретится с членами кабинета. В ходе встречи планируется обсудить итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач", — говорится в сообщении.