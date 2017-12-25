Путин отправил в отставку полпреда в ЦФО Беглова

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Беглова, занимавшего пост полномочного представителя президента в ЦФО, на аналогичную должность в СЗФО, следует из пресс-релиза Кремля.

"Назначить Беглова Александра Дмитриевича полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", — говорится в тексте указа, подписанного президентом в понедельник.

Указ вступает в силу со дня его подписания, отметили в пресс-службе Кремля.