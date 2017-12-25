Россия не собирается обсуждать отмену санкций, заявил Песков

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия не собирается обсуждать отмену санкций, так как это дело тех, кто их принимает; но вместе с тем в Кремле обеспокоены дискуссией в США о новых санкциях против РФ, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете Financial Times предостерег против введения широкомасштабных санкций против России со стороны США и заявил, что в случае их принятия "холодная война" покажется "детской забавой". Греф назвал "нерациональным" шагом возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT в рамках новых ограничительных мер со стороны США. Как отмечает издание, в пользу отключения России от SWIFT западные политики высказываются с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции из-за кризиса на Украине. В связи с ухудшением отношений Москвы и Вашингтона существует вероятность, что политики вновь вернутся к рассмотрению этой инициативы.

"Вы знаете, в Кремле и президент Путин никогда не скрывал своего негативного отношения к санкциям, которые применяются в отношении России. Президент Путин последовательно говорит о том, что мы считаем эти санкции незаконными и что Россия в принципе не собирается обсуждать отмену этих санкций и не делает этого. Это скорее вопрос, который должен стоять на повестке дня тех лиц, которые принимали соответствующее решение", — сказал Песков.

"Но вместе с тем, конечно же, Россия, прежде всего, руководствуется тем принципом взаимности в данном вопросе и в случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа, какого именно – решение, конечно, главным образом, принимает глава государства", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, есть ли в Кремле опасения насчет возможного отключения РФ от межбанковской системы SWIFT, пресс-секретарь главы государства ответил, что пока не может принимать участие в таких обсуждениях.

"Ну что значит — есть опасения? Значит, есть санкции. Какие они будут, мы не знаем. Все это пока рассуждения, которые не основываются на какой-то официальной информации. Я не могу в данном случае принимать участие в этих обсуждениях, не имея какой-то основы", — сказал он.