Россия заинтересована в возвращении в ПАСЕ, заявила Матвиенко

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия заинтересована в возвращении в ПАСЕ, ведет диалог с ассамблеей, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции в понедельник.

"Мы многому научились, работая в этой структуре, и нет никаких причин и оснований для того, чтобы Россия в полной мере вышла из Совета Европы. Я не сторонник таких действий", — сказала спикер.

Матвиенко напомнила, что руководство СЕ заявляет о заинтересованности в сохранении в составе ПАСЕ всех 47 государств.

"Мы подождем, пока поставят на место этих кликуш, которые там сидят, и будут приняты изменения регламента, обеспечена нормальная работа парламентской структуры", — отметила сенатор.

По ее мнению, Россия в ПАСЕ вернется, при этом наша страна будет всегда четко отстаивать свои позиции.