Греф рассказал, за что уважает сенатора Керимова

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал в интервью газете Financial Times, что уважает российского сенатора Сулеймана Керимова за его благотворительные проекты и успехи в бизнесе и считает, что он заслуживает особого отношения со стороны французских властей.

"Я его очень уважаю как человека, который не только является успешным бизнесменом, но тратит очень большую часть своего состояния на различные социальные благотворительные проекты ", — сказал Греф. Он добавил, что Керимов остается одним из наиболее крупных клиентов Сбербанка.

Греф также заявил, что Керимов заслуживает особого отношения со стороны французских властей, так как он имеет проблемы со здоровьем.

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц.

Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности, ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Россия сделает все возможное для защиты прав сенатора Сулеймана Керимова, который во Франции проходит по экономическому делу, если его права будут нарушаться.