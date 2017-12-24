"Коммунисты России" переизбрали главу партии

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Съезд "Коммунистов России" в воскресенье единогласно переизбрал Максима Сурайкина председателем партии, а также внес изменения в устав, сообщил РИА Новости сам Сурайкин.

Ранее в воскресенье съезд выдвинул Сурайкина кандидатом от партии на выборы президента России 2018 года, а также утвердил основные тезисы его предвыборной программы. Позднее Сурайкин подал в Центризбирком документы для выдвижения на президентских выборах.

"Я вновь был избран председателем ЦК единогласно. Избран новый состав политбюро, в него вошли 13 человек. Средний возраст — порядка 40 лет", — сказал Сурайкин.

Он добавил, что съезд "внес ряд корректировок в устав партии, в частности, по усилению контроля политбюро на выборах, по усилению ответственности членов партии и еще ряд различных поправок, способствующих улучшению работы партии".

"Сейчас мы ждем, когда Центризбирком рассмотрит мои документы и выдаст нам разрешение на открытие избирательного счета, потому что пока мы не откроем избирательный счет и не оплатим подписные листы, мы не имеем права начинать сбор подписей. Поэтому сейчас будет большая работа", — резюмировал Сурайкин.

Подробнее о биографии Максима Сурайкина читайте в справке РИА Новости >>