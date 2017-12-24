Власти Москвы посоветовали Яшину изучить законы, прежде чем проводить акции

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Власти Москвы рекомендовали главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину изучить законодательство, прежде чем устраивать массовые акции, заявил РИА Новости глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Яшин заявил, что 11 декабря "уведомил префектуру ЦАО" о проведении 24 декабря акции в Лермонтовском сквере в центре Москвы. В свою очередь, Черников сообщил РИА Новости, что глава совета депутатов района должен был обязательно согласовать заявку за месяц до назначенной даты. Префектура ЦАО отказала Яшину в проведении акции в связи с несоблюдением срока подачи уведомления и отсутствием необходимого пакета документов.

Прокуратура Москвы выдвинула депутату предостережение об административной ответственности, если он проведет несогласованное мероприятие. В воскресенье Яшин написал в своем твиттере, что формат акции меняется с "праздника" на встречу с жителями.

"Это та же категория. Понятно, что уже амбиции через край. Но что самое для нас обидное — пусть изучает собственные законы своего же, условно говоря, муниципалитета. На основании решения совета муниципального округа Красносельский города Москвы от 2013 года есть утвержденный порядок назначения собраний граждан", — сказал Черников агентству.

Он пояснил, что, согласно этому документу, Яшин должен был свое распоряжение разместить в СМИ не позднее чем за 20 дней до самого мероприятия.

"Пусть внимательно изучает нормативно-правовую базу, мы уже об этом говорили. Сложно говорить на тему, когда люди осознанно идут на протест, удовлетворяя свои политические амбиции", — добавил глава департамента.