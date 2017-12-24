В Госдуме заявили об отсутствии межпарламентского диалога с США

ИСЛАМАБАД, 24 дек — РИА Новости. Межпарламентского диалога России и США не ведется, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Диалог — это не подход наших коллег из конгресса", — сказал Володин на встрече с иранским коллегой Али Лариджани.

Он отметил, что все заявления и решения американских законодателей российским коллегам известны из СМИ, но второй стороны, необходимой для обсуждения, в этом диалоге нет.

"Парламент — это место для диалога, место для дискуссий. Межпарламентское сотрудничество — это диалог, он не ведется",- сказал Володин.