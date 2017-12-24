Пушков назвал датчан "первыми по изуверству"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Просьба зоопарков Дании приносить домашних животных содержащимся в заведениях хищникам указывает на тот факт, что эта страна в плане общественной морали превзошла всех по "изуверству", — такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Первые по изуверству: то жирафа публично расчленят и львам скормят, то домашних питомцев скармливают львам. Неладно что-то в датском государстве", — написал Пушков в своем твиттере.

Ранее Копенгагенский и Гивскудский зоопарки объявили, что принимают от местных жителей домашних животных, которые потом пойдут на корм хищникам.

Сотрудница зоопарка Анна-Софи Эллер уточнила, что речь идет не о кошках и собаках, а о видах, являющихся естественной добычей для хищников, например морских свинках и кроликах, которыми питаются львы, тигры и волки. "Мех весело жевать, а внутренние органы для них очень полезны", — отметила она.

При этом в зоопарке призывают рассказывать детям всю правду о том, что произойдет с питомцем, владельцы могут лично наблюдать гибель своих животных.

Копенгагенский зоопарк приобрел дурную славу после того, как его сотрудники на глазах у детей умертвили жирафа Мариуса, тушу которого впоследствии разделали и скормили львам.