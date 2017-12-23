МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на семнадцатом съезде "Единой России" и рассказал, что является гарантией развития страны, как страна преодолела "непреодолимое" в экономике, что нужно предпринимать в социальной сфере и как обеспечить прогресс в "мире завтрашнего дня".

В ходе съезда премьер-министр и председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что "Единая Россия" приветствует решение Владимира Путина о самовыдвижении на выборах в 2018 году и окажет действующему президенту всю необходимую поддержку.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Гарантия развития



В первую очередь Путин отметил, что уже сделанное властями и партией "Единая Россия" — фундамент, но не гарантия дальнейшего развития. По его мнению, надо ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результата.

Говоря о предлагаемых решениях по развитию России, Путин указал, что они должны ориентироваться на защиту прав и свобод граждан. Он также добавил, что "только в условиях общенационального согласия" можно добиться реализации намеченных планов.

"Устойчивость — это, конечно же, не косность, не закостенелость, не застывшая, забронзовевшая, отстающая от требований времени конструкция", — выразил свое мнение президент, призывая к развитию.

По мнению политика, ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития, как коррупция, беззаконие и равнодушие как чиновников, так и бизнеса. В России надо либерализировать законодательство, избавляться от размытых норм, которыми нечистоплотные правоохранители пользуются для "наезда" на бизнес, считает он.

Путин также обратил внимание на то, что России нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии, с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции. Президент России подчеркнул, что видит в сильном, ответственном, свободном гражданском обществе, которое "отторгает популизм и пустую болтовню", ключевую гарантию необратимости перемен.

Путин затронул тему внешних угроз и сообщил, что Россия не ищет конфронтации с кем бы то ни было, и сила страны направлена на защиту. "Готовы работать со всеми странами: и на Западе, и на Востоке — на принципах доверия и равноправия. Но никогда мы не будем жертвовать безопасностью наших граждан и национальными интересами нашего народа", — сказал Путин.

Повышение доходов и увеличение пенсий



Президент России отметил необходимость добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов граждан и увеличения размера пенсий.

"Нам, безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, уровень и массовость, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества", — сказал Путин. Президент подчеркнул, что такая ситуация "просто унижает людей".

Россия, опираясь на рост экономики, должна таргетировать бедность, как это было с инфляцией, отметил президент. Путин добавил, что и пенсионеры, как нынешние, так и будущие, должны знать, что у них все надежно и стабильно.

При этом он заявил, что нельзя обещать людям невыполнимое, как это было в 90-е годы, и призвал создавать новый рынок труда, гибкую систему профессионального образования.

Преодолели непреодолимое



"Мы преодолели, казалось бы, непреодолимые тенденции в экономике", — затронул экономический аспект президент. По его мнению, Россия добьется того, чтобы уровень российской экономики достиг и превысил мировой.

Путин рассказал, что России предстоит кардинальным образом обновить инфраструктуру, отечественные компании должны выходить на мировой рынок.

"Россия должна стать пространством подлинной экономической свободы для всех, кто ведет свое дело, для десятков тысяч новых стартапов, для больших семейных предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. И это тоже гарантия необратимости устойчивости нашего развития", — сказал глава государства.

Мир завтрашнего дня



В России необходимо развивать новые отрасли, необходимо обеспечить устойчивый прогресс страны в "мире завтрашнего дня", заметил политик. Он призвал не относиться к России "как к любимой бабушке", а делать ее молодой и устремленной в будущее, отбросить все, что мешает ее обновлению.

Политик заявил о необходимости ставить задачи на долгосрочную перспективу, а не исходя из требований момента.

"Наша совместная работа, воля, энергия и ответственность за настоящее и будущее России — это самая надежная гарантия ее достойного, прорывного, необратимого развития. Я уверен в нашем успехе, потому что с нами миллионы граждан России. Мы вместе, мы идем вперед. И, конечно, нет никакой силы, способной остановить это движение России вперед, мы будем идти, мы будем идти от победы к победе", — закончил свое выступление Путин.