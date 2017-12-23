РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Собчак поддержала позицию Гудкова относительно акции 24 декабря

16:3723.12.2017
(обновлено: 16:38 23.12.2017)
10167213
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак выступает на съезде партии Гражданская инициатива в Москве. 23 декабря 2017Телеведущая Ксения Собчак выступает на съезде партии Гражданская инициатива в Москве. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Телеведущая, общественный деятель, кандидат на выборы президента России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что поддерживает позицию экс-депутата Дмитрия Гудкова относительно проведения акции 24 декабря.

Политик Дмитрий Гудков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Гудков призвал Яшина "прекратить истерить" из-за акции 24 декабря
"Я поддерживаю позицию Дмитрия Гудкова, который согласовал специально для муниципальных депутатов — это редко, когда происходит в нашей стране — абсолютно разрешённый митинг на проспекте Сахарова. И, честно говоря, при всём моём уважении к моим соратникам и оппозиционным лидерам я не понимаю, зачем устраивать несанкционированное мероприятие, на которое власти города уже однозначно сказали, что они не допустят проведение и будут скорее всего разгонять, когда есть площадка, прекрасная площадка — проспект Сахарова, куда можно, разрешено в кои-то веки раз прийти и действительно провести митинг за свободу слова", — сказала Собчак журналистам в субботу.

"Я собиралась прийти на проспект Сахарова, поддерживала возможность разрешённого всеобщего митинга оппозиции впервые за последние, если не ошибаюсь, два 2 года. И то, что мы сейчас этот шанс сейчас пропустили, мне очень обидно", — добавила телеведущая.

Ранее глава совета депутатов района Красносельский Илья Яшин заявил, что 11 декабря "уведомил префектуру ЦАО" о проведении 24 декабря акции в Лермонтовском сквере в центре Москвы. В свою очередь глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил РИА Новости, что Яшин должен был обязательно согласовать заявку на проведение своего мероприятия за месяц до назначенной даты. Префектура ЦАО отказала Яшину в проведении акции в связи с несоблюдением срока подачи уведомления и отсутствия необходимого пакета документов. Прокуратура Москвы выдвинула Яшину предостережение об административной ответственности, если он проведет несогласованную акцию.

Илья Яшин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Мэрия Москвы не получала заявок от Яшина о переносе акции 24 декабря
Позже Мосгорсуд удовлетворил иск депутата от округа Красносельский Алефтины Базеевой, оспорившей решение совета депутатов муниципального района о проведении 24 декабря несогласованного "праздника" "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере в Москве. В свою очередь МВД попросит горожан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии в Москве 24 декабря, в соответствии с законом правоохранительные органы примут все необходимые меры по пресечению указанного несогласованного мероприятия, отметили в столичном главке МВД.

Во вторник мэрия Москвы одобрила проведение митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы 24 декабря, организатором которой является экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Ввиду того что Яшин ранее призывал своих сторонников принять участие в незаконных, несогласованных мероприятиях в Лермонтовском сквере, мэрия решила согласовать заявку Гудкова на мероприятие на проспекте Академика Сахарова, участие в котором не угрожает жизни и благополучию москвичей. В среду в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что получили заявление Гудкова об отказе от проведения согласованного митинга 24 декабря.

Комментировать
Политика
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
И.В.
Ксюша - общественный деятель?? Самое веселое, что я сегодня слышал..
16:57
23.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Александр Семёнов
В одном из пунктов своей программы, как она сказала её писали умные люди, Собчак высказалась за легализацию однополых браков

Все танцуют 7.40
17:11
23.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена