Собчак поддержала позицию Гудкова относительно акции 24 декабря

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Телеведущая, общественный деятель, кандидат на выборы президента России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что поддерживает позицию экс-депутата Дмитрия Гудкова относительно проведения акции 24 декабря.

"Я поддерживаю позицию Дмитрия Гудкова, который согласовал специально для муниципальных депутатов — это редко, когда происходит в нашей стране — абсолютно разрешённый митинг на проспекте Сахарова. И, честно говоря, при всём моём уважении к моим соратникам и оппозиционным лидерам я не понимаю, зачем устраивать несанкционированное мероприятие, на которое власти города уже однозначно сказали, что они не допустят проведение и будут скорее всего разгонять, когда есть площадка, прекрасная площадка — проспект Сахарова, куда можно, разрешено в кои-то веки раз прийти и действительно провести митинг за свободу слова", — сказала Собчак журналистам в субботу.

"Я собиралась прийти на проспект Сахарова, поддерживала возможность разрешённого всеобщего митинга оппозиции впервые за последние, если не ошибаюсь, два 2 года. И то, что мы сейчас этот шанс сейчас пропустили, мне очень обидно", — добавила телеведущая.

Ранее глава совета депутатов района Красносельский Илья Яшин заявил, что 11 декабря "уведомил префектуру ЦАО" о проведении 24 декабря акции в Лермонтовском сквере в центре Москвы. В свою очередь глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил РИА Новости, что Яшин должен был обязательно согласовать заявку на проведение своего мероприятия за месяц до назначенной даты. Префектура ЦАО отказала Яшину в проведении акции в связи с несоблюдением срока подачи уведомления и отсутствия необходимого пакета документов. Прокуратура Москвы выдвинула Яшину предостережение об административной ответственности, если он проведет несогласованную акцию.

Позже Мосгорсуд удовлетворил иск депутата от округа Красносельский Алефтины Базеевой, оспорившей решение совета депутатов муниципального района о проведении 24 декабря несогласованного "праздника" "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере в Москве. В свою очередь МВД попросит горожан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии в Москве 24 декабря, в соответствии с законом правоохранительные органы примут все необходимые меры по пресечению указанного несогласованного мероприятия, отметили в столичном главке МВД.

Во вторник мэрия Москвы одобрила проведение митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы 24 декабря, организатором которой является экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Ввиду того что Яшин ранее призывал своих сторонников принять участие в незаконных, несогласованных мероприятиях в Лермонтовском сквере, мэрия решила согласовать заявку Гудкова на мероприятие на проспекте Академика Сахарова, участие в котором не угрожает жизни и благополучию москвичей. В среду в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что получили заявление Гудкова об отказе от проведения согласованного митинга 24 декабря.