"Единая Россия" заявила о сокращении числа межрегиональных советов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Председатель "Единой России" премьер Дмитрий Медведев считает, что в партии должны работать восемь межрегиональных советов вместо нынешних 26 — для повышения ее эффективности.

"Единая Россия" должна стать эффективнее. Мы совершенствуем работу партийного аппарата, чтобы "Единая Россия" была надежным проводником изменений во всех сферах жизни", — сказал Медведев, выступая в субботу на съезде ЕР.

"Первое — это структура, которая охватывает всю страну. Каждый регион. У нас есть межрегиональные координационные советы. 26 таких советов координируют работу всех региональных отделений. Скажем прямо — это несколько избыточно. Поэтому предлагается сделать восемь межрегиональных координационных советов — по числу федеральных округов", — сказал Медведев.

"Это поможет сделать работу более четкой, советы будут плотнее работать с полномочными представителями президента и если говорить предельно откровенно, в этом случае эти советы не будут попадать под иногда избыточное влияние ряда представителей региональных элит, которые нередко пытаются использовать партию в собственных целях", — добавил он.