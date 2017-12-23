МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России необходимо развивать новые отрасли, необходимо обеспечить устойчивый прогресс России в "мире завтрашнего дня", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".

"Конечно, нам нужно развивать принципиально новые отрасли, чрезвычайно важные, без этого вообще нет никакого будущего. Отрасли, связанные с внедрением передовых цифровых и промышленных технологий, биоинженерии, роботизации. Эти направления уже определяют будущее всей современной цивилизации и должны обеспечить устойчивость, прогресс и позицию нашей страны в мире завтрашнего дня", — сказал Путин.