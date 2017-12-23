Путин на съезде "Единой России" призвал ставить новые амбициозные задачи

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Уже сделанное властями РФ и партии "Единая Россия" — фундамент, но не гарантия дальнейшего развития, надо ставить новые амбициозные задачи, заявил президент России Владимир Путин, выступая в субботу на съезде партии "Единая Россия".

"Главное — надо честно обозначить нерешенные проблемы, настойчиво их решать, устраняя то, что мешает идти вперед, ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результата. Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательства дел, а все, что удалось сделать — это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что то, каким будет будущее России, зависит от способности обеспечить перемены, сберечь и приумножить уже достигнутое за последние годы.