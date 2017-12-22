МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российский артист DJ Smash присоединился к неформальному общественному движению Putin Team. Об этом он рассказал в своем Instagram.

"Я без всяких сомнений присоединился к движению Putin Team. Это наша общая цель — сделать Россию сильной и комфортной для жизни страной", — пояснил диджей.

Также он поддержал благотворительную акцию, объявленную певицей Нюшей, и посетил детский дом в Перми. "Очень здорово, что она придумала такое доброе дело и подала пример. Я решил навестить детей в пермском детдоме. Для них это большое событие, которое, надеюсь, добавит радости и ощущения праздника", — добавил артист.

Инициатива, предложенная Нюшей и ее мужем Игорем Сивовым, стала продолжением международной акции #ятожедоброволец, запущенной в честь празднования первого общенационального Дня добровольца (5 декабря). В ее рамках волонтеры и все неравнодушные жители России в социальных сетях рассказывают о своих добрых делах или искренних поступках, которые совершили их знакомые.

Движение Putin Team было основано хоккеистом Александром Овечкиным в начале ноября. По его словам, целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию". Позже в него вступили многие известные личности, среди которых хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук, легкоатлетка Елена Исинбаева, лыжник Александр Легков, шахматист Сергей Карякин и музыкант Николай Растргуев.