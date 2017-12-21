Во Владивостоке выбрали мэра города

ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Депутаты думы Владивостока избрали главой города гендиректора ООО "Технохолдинг Сумотори" и руководителя проекта "Приморское кольцо" Виталия Веркеенко, передает корреспондент РИА Новости с заседания.

Депутаты голосовали за одну из трех представленных конкурсной комиссией кандидатур: и.о. главы Владивостока Алексея Литвинова, заместителя председателя приморского отделения "Опоры России" Александра Юртаева и бизнесмена Виталия Веркеенко.

Нового мэра выбрали единогласно.

Перед голосованием Веркеенко отметил, что ему хотелось бы иметь полноценную поддержку каждого жителя Владивостока, возможно, даже через прямые выборы. "У нас есть возможность сделать Владивосток из города надежд городом мечты", — сказал он.

"Это, наверное, более ответственно, чем я ожидал. Спасибо вам за аванс доверия, это возлагает на меня большую ответственность и мотивацию. Нам многое предстоит сделать, и мы сделаем это вместе, добьемся успеха", — сказал новый мэр по итогам голосования.

В начале ноября отстраненный с поста мэра Владивостока и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке. По версии следствия, с 2008 по 2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.

ГК "Сумотори" является инициатором российско-китайского проекта по созданию совместного завода грузовиков китайского бренда FAW, уже выпущена первая партия машин. Также в октябре стартовало строительство первого на Дальнем Востоке завода по утилизации автомобилей в ТОР "Надеждинская" — совместный проект "Сумотори" и японских корпораций Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts. Кроме того, "Сумотори" совместно с японскими партнерами планирует с 2019 года выпускать электромобили — совместная компания "Прометей" получила статус резидента ТОР "Надеждинская".

Туристско-рекреационный кластер в Приморском крае "Приморское кольцо" входит в список резидентов Свободного порта Владивосток. Сейчас на территории "Приморского кольца" располагаются школа дрифта, картинг-центр и многое другое.