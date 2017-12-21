Во Владивостоке выбрали мэра города

ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Депутаты думы Владивостока избрали главой города гендиректора ООО "Технохолдинг Сумотори" и руководителя проекта "Приморское кольцо" Виталия Веркеенко, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
Депутаты голосовали за одну из трех представленных конкурсной комиссией кандидатур: и.о. главы Владивостока Алексея Литвинова, заместителя председателя приморского отделения "Опоры России" Александра Юртаева и бизнесмена Виталия Веркеенко.
Нового мэра выбрали единогласно.
Перед голосованием Веркеенко отметил, что ему хотелось бы иметь полноценную поддержку каждого жителя Владивостока, возможно, даже через прямые выборы. "У нас есть возможность сделать Владивосток из города надежд городом мечты", — сказал он.
"Это, наверное, более ответственно, чем я ожидал. Спасибо вам за аванс доверия, это возлагает на меня большую ответственность и мотивацию. Нам многое предстоит сделать, и мы сделаем это вместе, добьемся успеха", — сказал новый мэр по итогам голосования.
В начале ноября отстраненный с поста мэра Владивостока и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке. По версии следствия, с 2008 по 2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.
Туристско-рекреационный кластер в Приморском крае "Приморское кольцо" входит в список резидентов Свободного порта Владивосток. Сейчас на территории "Приморского кольца" располагаются школа дрифта, картинг-центр и многое другое.