Кадыров заявил, что США не могут простить ему его борьбу с терроризмом

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его включили в "список Магнитского", потому что США не могут простить ему то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.