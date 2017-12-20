Кадыров прокомментировал сообщение о попадании под американские санкции

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал сообщение о попадании в санкционный список США, заявив, что не поехал бы туда, даже если бы ему посулили в качестве призовых все валютные запасы страны.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 20, 2017 at 10:31 PST

"Эх, бедные американцы! Одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не даёт целому государству покоя", — пошутил он.

Кадыров отметил, что среди его гостей в Чечне часто бывают знаменитые граждане США, которым безразличны санкции. "Известные во всём мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции", — написал глава республики в Instagram.

Глава Чечни также отметил, что чувствует себя великим человеком" из-за такого количества "наград от Америки".

О внесении Кадырова и еще пятерых россиян в санкционный "список Магнитского" в среду сообщило американское Министерство финансов. Глава Чечни попал под санкции с формулировкой "За нарушение прав человека".

При этом в самой республике такое решение США назвали прекрасным новогодним подарком для Кадырова.

США приняли так называемый "закон Магнитского" в декабре 2012 года. Он предполагает санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, со своей стороны, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".