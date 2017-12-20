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Политика

В Чечне назвали попадание Кадырова под санкции "новогодним подарком"

21:5020.12.2017
(обновлено: 21:55 20.12.2017)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкРамзан Кадыров. Архивное фотоРамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. США пополнили санкционный "список Магнитского" пятью россиянами. Наиболее высокопоставленным его фигурантом стал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал введение против Кадырова ограничительных мер подарком.

"В данном случае это прекрасный новогодний подарок для Рамзана Кадырова. Мы все его с этим подарком поздравляем… С помощью госдепа и минфина США Рамзан Кадырова подтверждает свое реноме выдающегося героя и патриота современной России", — сказал Умаров.

Он считает, что имена и фамилии лиц, внесенных в санкционные списки, будут "золотыми буквами вписаны в историю России".

Минфин США сообщил РИА Новости, что внес Кадырова в список "список Магнитского" за "грубые нарушения, признанные все мировым сообществом прав человека".

Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В документе говорится, что Кадыров контролирует администрацию, которая, по версии Вашингтона, якобы причастна к исчезновениям и убийствам "без суда и следствия2. Также американское финансовое ведомство подозревает главу Чечни в "акциях против политических оппонентов".

Кроме Кадырова, в список также попали Аюб Катаев, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня. Их должности, а также, в каких конкретно правонарушениях их подозревают, на сайте Минфина не указаны.

Принцип не понятен

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов удивлен тем, что среди россиян, которых внесли в "список Магнитского", оказался Кадыров.

"Не знаю, как там мог оказаться глава Чечни Рамзан Кадыров. Он менее, чем кто-либо мог быть связан с "делом Магнитского", — сказал он РИА Новости.

Климов подчеркнул, что принцип составления таких списков совершенно не понятен.

Владимир Гутенев. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Они могли в этот список вписать и сторожа того суда, в котором рассматривалось это дело", — полагает сенатор.

Климов отметил, что "акт Магнитского" написан очень коряво, а вся история строится на вымышленных фактах.

Политизированная история

Решение американской стороны прокомментировал также глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. По его словам, "Акт Магнитского" не имеет никакого юридического права на существование.

"Акт Магнитского" — это откровенно политизированная история, он не имеет никакого юридического права на существование в принципе, и точка", — отметил парламентарий.

Здание Мосгорсуда. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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По его словам, нельзя даже обсуждать причины включения в американские санкционные списки граждан России, "поскольку тогда придётся признать правомерность существования самого "Акта Магнитского" как такового и пытаться рассуждать о том, кто в этом списке более уместен, а кто — менее".

Сенатор подчеркнул, что единственно возможный подход — отрицать и осуждать самоприсвоенное право Вашингтона "вершить экстерриториальное правосудие и возмездие по собственному разумению". Он добавил, что подобная политика Соединенных Штатов "презирает суверенитет других государств и нарушает, а не защищает законные права их граждан".

Кто попал в список Магнитского

В списке Магнитского более 60 человек — в основном чиновники и представители силовых ведомств. Последний раз Вашингтон расширял список в январе. Тогда в него включили председателя следственного комитета Александра Бастрыкина, Андрея Лугового, Дмитрия Ковтуна, Станислава Гордиевского и Геннадия Плаксина.

Акция против полицейского произвола в деле Магнитского
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следователя Гордиевского обвиняют в том, что он якобы не дал ход делу о незаконных действиях правоохранителей в отношении  Магнитского. Банкира Плаксина Hermitage Capital считает причастным к махинациям с налоговыми выплатами и хищении более одного миллиарда рублей из российского бюджета.

Луговой и Ковтун, в свою очередь, являются фигурантами дела бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который умер в 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным веществом. В США подозревают, что он был убит российскими спецслужбами.

Включение россиян в список Магнитского — это попытка исключить диалог и навредить отношениям между странами, заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал ограничительные меры дополнительным шагом по "рукотворной деградации" российско-американских отношений.

Список Магнитского

США приняли так называемый "закон Магнитского" в 2012 году. Он накладывает санкции на россиян, которые по мнению Вашингтона причастны к нарушениям прав человека. Им запрещен въезд  на территорию Соединенных Штатов, а их банковские счета могут быть заморожены.

Позже аналогичные "акту Магнитского" законы были приняты в Канаде и Литве.

Несколько месяцев назад акту  в США придали статус глобального закона — то есть санкции по нему не должны ограничиваться только россиянами, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии Вашингтона, права человека.

Здание парламента в Канаде
© Fotolia / Natalia Pushchina
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Аудитор инвестфонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого в России обвиняли в махинациях, по версии СК, создал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. В этих целях он использовал ООО "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", зарегистрированные в Республике Калмыкия и находившиеся под управлением фонда Hermitage Capital. В этих компаниях якобы работали инвалиды, что позволяло получить 50-процентную льготу по уплате налогов. В результате таких действий в бюджет не поступило более 500 миллионов рублей.

Магнитского арестовали в 2008 году, спустя год он скончался от токсического шока и острой сердечной недостаточности в СИЗО "Матросская тишина". Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Российские власти, со своей стороны, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

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