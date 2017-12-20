В СФ удивлены тем, что Кадырова включили в санкционный "список Магнитского"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов удивлен тем, что среди россиян, которых США внесли в санкционный "список Магнитского", есть глава Чечни Рамзан Кадыров.
В среду минфин США опубликовал на своем сайте дополнения в санкционный "список Магнитского". В него внесли пятерых россиян, в том числе Кадырова.
"Не знаю, как там мог оказаться глава Чечни Рамзан Кадыров. Он менее, чем кто-либо мог быть связан с "делом Магнитского", — сказал Климов РИА Новости в среду.
Сенатор отметил, что принцип составления таких списков не понятен. "Они могли в этот список вписать и сторожа того суда, в котором рассматривалось это дело", — полагает сенатор.
"Я не представляю, где, мог бы хоть какое-то отношение иметь Рамзан Кадыров к "делу Магнитского". Этого не может быть в принципе, в природе", — сказал законодатель.
"Теперь вот и в Литве сидят и строчат какие-то списки… Измельчал народ", — заключил Климов.
США в декабре 2012 года приняли "Акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".
Ранее аналогичные "Акту Магнитского" законы были приняты в Канаде и Литве.