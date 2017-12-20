В СФ удивлены тем, что Кадырова включили в санкционный "список Магнитского"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов удивлен тем, что среди россиян, которых США внесли в санкционный "список Магнитского", есть глава Чечни Рамзан Кадыров.

В среду минфин США опубликовал на своем сайте дополнения в санкционный "список Магнитского". В него внесли пятерых россиян, в том числе Кадырова.

"Не знаю, как там мог оказаться глава Чечни Рамзан Кадыров. Он менее, чем кто-либо мог быть связан с "делом Магнитского", — сказал Климов РИА Новости в среду.

Сенатор отметил, что принцип составления таких списков не понятен. "Они могли в этот список вписать и сторожа того суда, в котором рассматривалось это дело", — полагает сенатор.

Он подчеркнул, что сам "акт Магнитского" написан очень коряво, вся история строится на вымышленных фактах, начиная с того, что Сергей Магнитский никогда не был юристом, как его сейчас преподносят. По словам сенатора, Магнитский был обычным бухгалтером.

"Я не представляю, где, мог бы хоть какое-то отношение иметь Рамзан Кадыров к "делу Магнитского". Этого не может быть в принципе, в природе", — сказал законодатель.

"Теперь вот и в Литве сидят и строчат какие-то списки… Измельчал народ", — заключил Климов.

США в декабре 2012 года приняли "Акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Несколько месяцев назад "Акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

Ранее аналогичные "Акту Магнитского" законы были приняты в Канаде и Литве.