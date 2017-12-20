Мэрия Москвы получила заявление Гудкова об отказе от проведения митинга

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Мэрия Москвы получила заявление экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова об отказе от проведения согласованного митинга 24 декабря, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Да, мы получили его заявление об отказе", — сказала представитель пресс-службы департамента.

Она добавила, что мэрия не будет предпринимать никаких действий в связи с этим заявлением.

Между тем, глава СПЧ Михаил Федотов считает, что организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве не должны отказываться от его проведения, так как это контрпродуктивно, а муниципальные депутаты, планировавшие провести свое мероприятие в Лермонтовском сквере, должны к ним присоединиться. "Я очень огорчён, что Дмитрий Гудков отозвал свою заявку на проведение митинга на проспекте академика Сахарова 24 декабря", — сказал Федотов РИА Новости.

Он добавил, что во вторник в Общественной палате Москвы очень долго обсуждались проблемы, которые возникли в связи с решением совета депутатов муниципального округа Красносельский провести свое мероприятие в Лермонтовском сквере.

"И мы, по-моему, нашли прекрасное решение, что Общественная палата Москвы попросит муниципальных депутатов пересмотреть своё решение и присоединиться к митингу на проспекте Сахарова, который уже был согласован с мэрией Москвы. Это решение основано просто на том, что в Лермонтовском сквере невозможно уместить столько человек", — сообщил глава СПЧ.

Казалось, что вчера выход был найден, отметил правозащитник. "То, что сейчас происходит, мне кажется очень контрпродуктивным и опасным, потому что те, кто хочет прийти на митинг, не смогут теперь этого сделать, а тех, кто захочет прийти в Лермонтовский сквер 24 числа, просто подставляют под полицейские дубинки", — сказал Федотов.

"Надо думать прежде всего о людях, а не о политических амбициях. Пока время ещё есть, я призываю участников найти взаимоприемлемое решение, а именно —провести нормальный митинг на проспекте Сахарова 24 декабря", — заключил председатель Совета.

Во вторник мэрия Москвы одобрила проведение митинга на Проспекте Сахарова в центре Москвы 24 декабря, организатором которой является экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Ввиду того, что председатель муниципального совета депутатов района Красносельский Илья Яшин ранее призывал своих сторонников принять участие в незаконных, несогласованных мероприятиях в Лермонтовском сквере, мэрия решила согласовать заявку Гудкова на мероприятие на проспекте Академика Сахарова, участие в котором не угрожает жизни и благополучию москвичей.