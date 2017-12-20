МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Принятая Генассамблеей ООН украинская резолюция по ситуации с правами человека в Крыму никак не отражает реальное положение дел, чтобы убедится в этом, представителям поддержавших ее стран достаточно приехать туда лично, заявила в среду председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

"Эта резолюция никак не отражает реальное положение дел. Прежде чем принимать такие опрометчивые и клеветнические по отношению к России документы, я бы советовала представителям всех стран, которые ее поддержали, лично съездить и посмотреть, пообщаться с гражданами, провести мониторинг на месте. И руководству самой организации тоже. Крым – абсолютно открытая территория, приезжайте, живите, смотрите", — сказала РИА Новости Сутормина.

По ее словам, вместо этого единственная международная организация, которая объединяет максимальное число государств и призвана сообща работать над мировыми проблемными ситуациями, "начинает плясать под дудку отдельно взятой группы стран".

"Отвратителен и тот факт, что вместо того, чтобы принимать решения по реально существующим глобальным проблемам, которые грозят катаклизмами разного рода, принимать решения по защите прав людей, которые действительно в этом нуждаются, Совет ООН выносит на повестку надуманный вопрос", — добавила общественница.

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