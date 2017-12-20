Глава Нижнего Новгорода досрочно покинула свой пост

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек – РИА Новости. Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко в среду на внеочередном заседании городской думы досрочно ушла в отставку, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин выступает за объединение должностей главы города и руководителя администрации и планирует в ближайшее время внести соответствующий законопроект в Заксобрание. Никитин считает, что в управлении города необходимо выстроить единую вертикаль управления через совмещение должностей главы города и главы администрации.

Депутаты регионального парламента 26 октября одобрили закон о переходе Нижнего Новгорода на одноглавую систему управления. А 13 декабря депутаты Гордумы внесли соответствующие изменения в Устав Нижнего Новгорода. Накануне заседания Гордумы Солонченко сообщила о намерении досрочно оставить пост главы областного центра в связи с изменением модели управления городом. Она пояснила, что вступление в силу изменений произойдет после ее заявления о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода.

"Я ставлю вопрос о своей досрочной отставке для того, чтобы город смог перейти на одноглавую модель управления… Это наше с вами общее решение", — сказала Солонченко депутатам и призвала их не переходить к прениям по этому вопросу, а сразу проголосовать.

В результате за досрочное прекращение полномочий главы города проголосовали 38 депутатов, один – против и еще один не голосовал.

Депутаты Гордумы 21 июня этого года единогласно избрали главой города Солонченко, которая до этого являлась и.о руководителя города.