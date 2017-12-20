Путин расширил возможность использования российского герба

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин расширил возможность использования герба РФ, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Допускается использование Государственного герба Российской Федерации, в том числе его изображения, федеральными органами государственной власти и иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и иными государственными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и муниципальными органами, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в том случае, если такое использование не является надругательством над Государственными гербом Российской Федерации", — говорится в документе.

Ранее использование герба РФ было возможно только в случаях, специально оговоренных законодательством. Если государственный герб использовался в иных случаях и способами, не соответствующими правилам его официального использования, то за это могла последовать административная, а также уголовная ответственность. Фактически у граждан и организаций до принятия закона отсутствовала легальная возможность неофициального использования герба.

Теперь закон расширяет возможности использования герба, предоставляя гражданам и организациям право его неофициального использования. Граждане и организации смогут, как ранее отмечал депутат Госдумы Павел Крашенинников, законно изображать государственный герб на сувенирной и подарочной продукции, использовать его на массовых публичных мероприятиях, на спортивных соревнованиях, на съездах общественных объединений, в других случаях в повседневной жизни, в быту. Таким образом, граждане смогут выразить свои патриотические чувства и подчеркнуть гражданскую принадлежность.

При этом изображение государственного герба на официальных бланках и печатях остается прерогативой федеральных органов государственной власти и иных государственных органов, организаций и учреждений, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями. Сюда же относятся и случаи использования герба на государственных наградах, на документах, удостоверяющих личность.

Также не может быть использован государственный герб и в качестве товарного знака.