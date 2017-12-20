Путин до конца года не будет встречаться с властями Палестины и Израиля

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует до конца года каких-либо международных контактов, в том числе с руководством Израиля и Палестины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До конца года в графике не планируется каких-либо международных контактов у президента. Вместе с тем, по мере того, как согласование, скажем так, будет финализироваться, мы о точных сроках вам сообщим", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности визита главы Палестины Махмуда Аббаса в Россию до конца года, и планируются ли аналогичные контакты с израильской стороной.

"(С израильской стороной) пока тоже нет никаких контактов", — добавил Песков.