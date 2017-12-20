Эксперты: группа по выдвижению Путина – индикатор народной любви

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Появление инициативной группы по выдвижению действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборы в 2018 году — это показатель широкой поддержки общества. К такому выводу пришли опрошенные РИА Новости эксперты.

Накануне стал известен состав объединения, в которое вошли глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, ректор МГУ Виктор Садовничий, и.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и многие другие.

Президент консалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев в разговоре с корреспондентом РИА Новости отметил, что разнообразный состав инициативной группы, в которую войдут ученые, волонтеры, спортсмены, артисты, военные и политики, символизирует готовность представителей самых разных слоев населения отдать свой голос за Путина.

"Это все те группы населения, которые поддерживают президента. С другой стороны, президент, согласившись, что его выдвинут именно эти люди, отдает сигнал обществу: смотрите, в каком направлении будет двигаться страна", — подчеркнул он.

Подтверждением большой популярности действующего президента можно считать и тот факт, что он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, уверены эксперты.

"Путин позиционируется как кандидат для всех граждан России, поэтому он и выдвигается, поэтому он и идет самовыдвиженцем, а не от партии, потому что у него абсолютно прямая связь с народом. А состав инициативной группы — это логичное и разумное продолжение той же стратегии", — сообщила корреспонденту РИА Новости вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

Надежная опора

В целом политологи сходятся во мнении, что появление такого объединения нельзя считать искусственно созданной аппаратом президента структурой, так как в него войдут только те, кто лично знаком или давно работает с Владимиром Путиным.

"Это те люди, кто и раньше участвовал в работе предвыборных штабов, и те, кто мог в различных ситуациях познакомиться с Путиным. Все это делалось по личным звонкам, по личным рекомендациям. Это не какой-то чиновник решал", — отметил в разговоре с корреспондентом РИА Новости профессор национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.

Именно поэтому, по словам экспертов, инициативная группа станет важной и мощной опорой в будущей предвыборной кампании действующего президента РФ. Помимо этого фактор личного знакомства позволит избежать неприятных неожиданностей и срыва всего процесса.

"Вопрос о личном знакомстве в данном случае играет наиболее важную роль: какое право имеют люди, которых он не знает, его выдвигать? Это как раз люди, которым он доверяет, это непосредственно его команда", — сообщил агентству директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Планы на будущее

На данный момент сформирован основной костяк инициативной группы, которая по закону должна состоять из более чем 500 человек. Вопрос рекрутирования новых членов объединения станет одним из пунктов повестки дня большого заседания группы 26 декабря. Об этом заявил корреспонденту РИА Новости генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Он также подчеркнул, что важным пунктом в работе группы должно стать официальное заявление о выдвижении кандидатуры Владимира Путина в президенты России.

"На мой взгляд, будут решаться и другие вопросы, например, на каких основах будет строиться вся программа, перспективы развития страны. Но главный вопрос — это, собственно, процедура. Собраться, обозначиться как инициативная группа и выдвинуть Владимира Путина в президенты", — отметил Орлов.

Помимо этого на заседании должны быть утверждены уполномоченные в регионах по сбору подписей и финансовые уполномоченные, которые займутся непосредственной работой с населением. По мнению экспертов, инициативная группа станет важным каналом коммуникации Путина с населением в самых разных сферах.