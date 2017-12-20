Путин встретится с главой Татарстана Миннихановым

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня также несколько будет рабочих встреч (у президента — ред.), из них будет публичной встреча с главой Татарстана Миннихановым", — сказал он.