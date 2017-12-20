Резолюция по Крыму транслирует пропагандистские мифы Киева, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Украинская резолюция по ситуации в области прав человека в Крыму, принятая Генассамблеей ООН, не отражает реальной ситуации в Крыму и транслирует пропагандистские мифы Киева, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

"Эта резолюция не отражает ни реальную ситуацию в Крыму, ни мнение крымчан, а транслирует пропагандистские мифы Киева. Террористический киевский режим вообще не имеет никакого права рассуждать о правах человека. Считаю, что подобные резолюции подрывают авторитет ООН", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что решение о воссоединении с Россией было свободным выбором крымчан.

Глава Крыма подчеркнул, что за другую резолюцию — предложенную Россией, о борьбе с героизацией нацизма ГА ООН проголосовали 133 страны. "Этот документ поддержали 133 страны, то есть подавляющее большинство мирового сообщества. Против выступили только Украина и США. Страны-изгои", — подчеркнул Аксенов.