ООН превратилась в площадку для антироссийских атак, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН, принимая украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, превратилась в площадку для антироссийских информационных атак, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу, большинство европейских стран и США. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

"Принятый проект резолюции, к сожалению, демонстрирует, что ООН превратилась в площадку для информационных атак на Россию. ООН долго колебалась между финансированием и объективностью, и выбрала первое", — сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, сегодня ООН фактически является площадкой для продвижения интересов западных стран во главе с США.

"К сожалению, большинство стран ООН продемонстрировали всему миру, что они находятся под каблуком Вашингтона. А некоторые высокопоставленные лица из Организации Объединенных Наций, возможно, даже и под "колпаком", — подчеркнул депутат.

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