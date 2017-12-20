ООН превратилась в площадку для антироссийских атак, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН, принимая украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, превратилась в площадку для антироссийских информационных атак, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
"Принятый проект резолюции, к сожалению, демонстрирует, что ООН превратилась в площадку для информационных атак на Россию. ООН долго колебалась между финансированием и объективностью, и выбрала первое", — сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, сегодня ООН фактически является площадкой для продвижения интересов западных стран во главе с США.
"К сожалению, большинство стран ООН продемонстрировали всему миру, что они находятся под каблуком Вашингтона. А некоторые высокопоставленные лица из Организации Объединенных Наций, возможно, даже и под "колпаком", — подчеркнул депутат.
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