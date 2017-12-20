Глава МИД России в следующем году совершит несколько визитов в Китай

ПЕКИН, 20 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России в следующем году совершит несколько визитов в Китай, сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Особую важность конкретно для нас, работающих здесь, представляет механизм встреч министров иностранных дел, здесь у нас несколько вариантов… Так или иначе мы будем иметь возможность видеть нашего министра с визитом в Китае несколько раз", — рассказал посол в интервью российским СМИ.

Он пояснил, что глава российского МИД может приехать на встречи в формате, как ШОС и РИК, которые в следующем году должны пройти в Китае.

Он отметил, что между Китаем и Россией существует и отдельный механизм визитов министров иностранных дел, причем эти визиты обычно привязываются к встречам на высшем уровне.

"Если наш президент едет в Китай, то и наш министр едет в Китай примерно за месяц-полтора до этого, чтобы выверить повестку дня, документы к подписанию, к таким встречам проходит очень серьезная подготовка. Календарь наш, несомненно, будет смещаться из-за известных политических событий и на нашей, и на китайской стороне, но в целом мы не видим каких-то здесь перерывов", — пояснил глава российской дипмиссии.