Госдума усилит взаимодействие со Счетной палатой

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Госдума рассмотрит вопрос об изменениях в регламенте нижней палаты парламента, которые предусматривают усиление взаимодействия Счетной палаты РФ с Госдумой, заявила председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова ("Единая Россия").

"Сегодня на совете Госдумы рассматривался вопрос о внесении изменений в регламент Государственной думы. Данный вопрос планируется внести на рассмотрение депутатов в четверг. Планируются достаточно серьёзные изменения", — заявила Савастьянова журналистам во вторник.

В частности, предстоящие поправки связаны с усилением взаимодействия нижней палаты парламента со Счетной палатой РФ.

"Это очень важный для нас институт, и планируемые поправки предполагают усиление этого взаимодействия, более активное участие Счетной палаты не только в контрольных мероприятиях, но и в законотворческой деятельности, в рассмотрении и утверждении программ. В частности, Счетная палата будет по предметам своего ведения давать заключения на законопроекты", — пояснила Савастьянова.

По ее словам, Счетная палата также сможет давать свои заключения по поправкам ко второму чтению, и ее замечания будут обязательными для рассмотрения соответствующими комитетами.

"Более того, комитеты должны будут информировать депутатов о результатах рассмотрения предложений счетной палаты. Если позиция Счетной палаты не совпадает с позицией ответственного комитета, руководитель ведомства, заместитель аудитора вправе выступить со своей позицией. Когда в рамках "правительственного часа" руководитель министерства/ведомства будет предоставлять информацию о своей работе, он будет обязан рассказать, какая работа проведена по замечаниям, высказанным Счетной палатой", — добавила депутат.