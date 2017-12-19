Чижов не уверен, что в 2018 году отношения России и ЕС нормализуются

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов надеется, что 2018 год станет годом нормализации отношений России и Евросоюза, однако уверенности в том, что в наступающем году удастся окончательно решить существующие проблемы в отношениях между Москвой и Брюсселем, у него нет.

"Как говорят некоторые мои коллеги, свет в конце тоннеля — это хорошо, если только это не свет от несущегося навстречу поезда. Так что я надеюсь, что 2018 год станет годом нормализации российско-еэсовских отношений", — сказал российский дипломат в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня".

Пока же, по его словам, они остаются "ненормальными", но признаки "выхода из этой ситуации есть". "Существуют факты, подтверждающие взаимный настрой на преодоление этого накопившегося за последние годы негатива", — сообщил Чижов.

Впрочем, постпред не берется сказать, удастся ли решить эти проблемы в отношениях до конца 2018 года. "Не уверен, но будем работать", — подчеркнул он.

В четверг лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России, истекающих в конце января 2018 года. Формальное решение о продлении санкций на полгода может быть принято на следующей неделе. В пятницу председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе впервые решили продлить санкции против РФ без споров между собой.