Медведев объявил выговор замглавы Росавиации

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил выговор заместителю главы Росавиации Олегу Сторчевому. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что выговор вынесен за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Причины в документе не указываются. Однако позже в пресс-службе правительства РИА Новости пояснили, что поводом для взыскания стала ситуация с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

Осенью компания прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен, а кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей.

В конце сентября президент Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии главе Минтранса Максиму Соколову — также из-за "ВИМ-Авиа".