От суперагента до медведя: в Putin Team стартовал выбор символики движения

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Putin Team стартовал выбор символики движения, голосование участников "Команды Путина" продлится до 24 декабря включительно.

Победитель будет определен путем открытого голосования участников Putin Team и оценки экспертной группы, в которую вошли известные дизайнеры, сообщается на сайте движения.

В голосовании участвуют 82 работы, среди которых представлены как профессиональные дизайнерские, так и любительские концепты. Во многих из них использованы цвета российского флага: белый, синий и красный.

В работах встречаются не только различные варианты надписи "Putin Team", но и активно используется изображения самого действующего президента РФ, который уже заявил о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018 году. Владимир Путин представлен художниками, например, в образе суперагента, борющегося с фантастическими существами, или в амплуа героя, перевоплощающегося в медведя.

Хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

В Кремле приветствовали инициативу Овечкина, однако отметили, что не знают, в какой форме будет реализована инициатива спортсмена.