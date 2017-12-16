Ксения Собчак посетит Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Кандидат в президенты России, известная телеведущая Ксения Собчак в субботу посетит Екатеринбург, где примет участие в открытии своего штаба, сообщает пресс-служба штаба.
Ранее председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев сообщил РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение Собчак на выборах президента России в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартует 18 декабря.
О намерении баллотироваться на предстоящих выборах на минувшей неделе заявил президент РФ Владимир Путин. На ежегодной пресс-конференции в четверг он уточнил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец. Помимо Путина, претендовать на президентский пост планируют политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.
Ранее о планах баллотироваться на пост президента в 2018 году сообщил также оппозиционер Алексей Навальный. Глава ЦИК России Элла Памфилова неоднократно заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.