Ксения Собчак посетит Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Кандидат в президенты России, известная телеведущая Ксения Собчак в субботу посетит Екатеринбург, где примет участие в открытии своего штаба, сообщает пресс-служба штаба.

Помимо открытия штаба, Собчак намерена встретиться со сторонниками и журналистами в конференц-зале отеля "Онегин".

Ранее председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев сообщил РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение Собчак на выборах президента России в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартует 18 декабря.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах на минувшей неделе заявил президент РФ Владимир Путин. На ежегодной пресс-конференции в четверг он уточнил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец. Помимо Путина, претендовать на президентский пост планируют политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

Свои кандидатуры намерены выставить журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях. Кроме того, партия "Яблоко" сообщила, что 21-22 декабря проведет предвыборный съезд, на котором выдвинет на президентские выборы кандидатуру лидера и основателя партии Григория Явлинского.

Ранее о планах баллотироваться на пост президента в 2018 году сообщил также оппозиционер Алексей Навальный. Глава ЦИК России Элла Памфилова неоднократно заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.