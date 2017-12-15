В партии "Против всех" заявили, что Собчак с ними не сотрудничает

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве. Архивное фото

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты РФ в 2018 году и позиционирующая себя как кандидата "против всех", не сотрудничает с партией "Против всех", сообщила РИА Новости официальный представитель телеведущей Ксения Чудинова.

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"Нет, они к нам не приходили и не обращались", — сказала Чудинова в пятницу.

Она напомнила, что Собчак активно сотрудничает с партией Андрея Нечаева "Гражданская инициатива", с которой ее "объединяют общие ценности и стремление видеть Россию сильным, свободным демократическим государством".

"Но, как и прежде, мы подчеркиваем, что открыты к сотрудничеству и переговорам с разными политическими и общественными движениями, которые разделяют наши убеждения. И главное — нам важно показать стремление сотрудничать со всеми", — пояснила Чудинова.

Ранее председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев сообщил РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение Собчак на выборах президента РФ в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартует 18 декабря.