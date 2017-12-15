В партии "Против всех" заявили, что Собчак с ними не сотрудничает

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты РФ в 2018 году и позиционирующая себя как кандидата "против всех", не сотрудничает с партией "Против всех", сообщила РИА Новости официальный представитель телеведущей Ксения Чудинова.
73.4%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
20.2%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.4%Думаю, она вполне достойный претендент
Она напомнила, что Собчак активно сотрудничает с партией Андрея Нечаева "Гражданская инициатива", с которой ее "объединяют общие ценности и стремление видеть Россию сильным, свободным демократическим государством".
"Но, как и прежде, мы подчеркиваем, что открыты к сотрудничеству и переговорам с разными политическими и общественными движениями, которые разделяют наши убеждения. И главное — нам важно показать стремление сотрудничать со всеми", — пояснила Чудинова.
Ранее председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев сообщил РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение Собчак на выборах президента РФ в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартует 18 декабря.