Старт кампании: президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В пятницу Совет Федерации РФ на заседании назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года. Тем самым была обозначена дата официального старта предвыборной кампании: формально она начинается сразу после официальной публикации в "Российской газете" постановления о назначении Советом Федерации выборов главы государства. Как ожидается, постановление будет опубликовано в понедельник, 18 декабря.

Старт кампании

Решение о назначении выборов Советом Федерации было принято единогласно. Обязанность назначать выборы президента РФ возложена на верхнюю палату парламента Конституцией.

По закону на публикацию постановления о начале избирательной кампании в "Российской газете" отводится пять дней. Предполагается, что постановление Совета Федерации о назначении выборов президента РФ будет опубликовано 18 декабря,

"Мы подготовим постановление за выходные и, таким образом, оно будет опубликовано в понедельник, 18 декабря", — сказал глава конституционного комитета верхней палаты парламента Андрей Клишас.

С момента официального старта предвыборной кампании претенденты на президентское кресло получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию.

Будущие кандидаты

Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, в выборах президента России в 2018 году уже изъявили желание участвовать 23 человека, но список пока открыт.

"Список открыт, но уже 23 человека изъявили желание участвовать в выборах", — сказала Памфилова, выступая в пятницу на пленарном заседании Совета Федерации.

О своем намерении баллотироваться на предстоящих выборах уже заявили действующий президент России Владимир Путин, журналистка и телеведущая Ксения Собчак, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд. ЛДПР выдвинет своего кандидата в президенты на съезде 20 декабря. Как ожидается, им станет Владимир Жириновский.

Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.

Памфилова выразила надежду, что выборы, несмотря не некоторые пессимистичные прогнозы, будут конкурентными, интересными, с "положительными сюрпризами".

Никаких поблажек

Памфилова заявила, что ЦИК России будет одинаково тщательно проводить все выборные процедуры в отношении всех кандидатов, в том числе действующего президента РФ Владимира Путина, никаких поблажек не будет

"Нет, все в рамках закона. Будем точно так же тщательно проверять и подписи, и все остальные процедуры", — сказала она журналистам в ответ на вопрос, будут ли со стороны ЦИК поблажки в отношении действующего президента.

По её словам, Центризбирком создаст максимально равные условия для всех кандидатов.

Избирательная система готова

Глава ЦИК отметила, что избирательная система России, включающая 880 тысяч человек — членов избиркомов разного уровня, полностью готова к выборам.

"Избирательная система России, в состав которой входит почти под миллион — 880 тысяч наших граждан — полностью готова, мы занимаемся серьезным обучением, чтобы провести кампанию так, чтобы никому из нас не было стыдно, чтобы мы гордились этой кампанией", — сказала Памфилова в Совфеде после принятия постановления о назначении выборов президента.

Она отметила, что за прошедшие с предыдущих президентских выборов в России шесть лет максимально либерализовано выборное законодательство, касающееся выборов главы государства, снят ряд барьеров, расширены возможности наблюдателей.

Памфилова сообщила, что 18 декабря, сразу в день официальной публикации решения о назначении выборов президента России, ЦИК утвердит план предстоящей избирательной кампании. По ее словам, с этого же дня в Центризбрком начнут поступать деньги из бюджета на организацию и проведение 18 марта выборов президента.

Уже со следующей недели начнет свою работу информационно-справочный центр ЦИК России.

"Также впервые в практике ЦИК будет организован масштабный информационно-справочный центр, куда со следующей уже недели по бесплатному федеральному номеру, кстати, его последние цифры 2018 — знаковые, любой гражданин России, избиратель может обратиться с любым, касающимся выборов вопросом", — сказала Памфилова в Совете Федерации после принятия постановления о назначении выборов президента на 18 марта 2018 года.

Голосовать там, где удобно

На выборах президента России 18 марта будет применяться новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.

Глава ЦИК рассказала, что избиратели смогут подать заявления для голосования в день выборов президента России 18 марта на том участке, где им будет удобно, в территориальную избирательную комиссию с 31 января, а в участковую — с 25 февраля.

"Теперь любой избиратель, где бы он ни находился, может прикрепиться к любому избирательному участку. Для этого ему достаточно, начиная с 31 января 2018 подать заявление в любую территориальную избирательную комиссию, с 25 февраля — в любую участковую комиссию, и выбрать участок, где ему удобно будет голосовать", — сказала она.

Памфилова пояснила, что избиратель при подаче такого заявления будет перенесён из списка избирателей на участке, к которому он прикреплён, в список на том участке, где он хочет проголосовать; эта процедура будет проходить посредством Государственной автоматизированной системы "Выборы".

В свою очередь замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости, что новым механизмом голосования по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения, смогут в ходе выборов президента России воспользоваться от 3 до 10 миллионов избирателей.

Участие наблюдателей

Как сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, Совет Федерации пригласит на выборы президента РФ 18 марта наблюдателей от иностранных государств и международных структур.

"Совет Федерации имеет право по законодательству приглашать иностранных наблюдателей, мы обязательно этим правом воспользуемся. Обсудим и примем решение о приглашении наблюдателей от ряда иностранных государств и международных парламентских структур. Чем больше будет наблюдателей, тем более объективная оценка будет дана президентской кампании", — сказала Матвиенко журналистам.

"Уверена, что, поскольку интерес к выборам президента очень большой, количество наблюдателей будет рекордным, это мой прогноз", — добавила она.

В свою очередь глава ЦИК напомнила, что приглашения международным организациям направляют в основном министерство иностранных дел РФ и Федеральное Собрание. Например, приглашать делегации от различных парламентских ассамблей могут и Госдума, и Совет Федерации, а приглашение ОБСЕ — дело МИД, уточнила она.

"Мы направляем только своим коллегам-партнёрам. Кампания объявлена, мы предварительную работу с ОБСЕ ведём, а уже официальные приглашения будет МИД направлять", — сказала Памфилова.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли допущены американские дипломаты на участки в ходе президентских выборов, она пояснила, что это будет решать МИД.

"Это не наша прерогатива, это решать МИД… Это по линии взаимодействия дипломатов", — сказала Памфилова.

Если говорить в целом о возможности участия представителей США в наблюдении за предстоящими выборами, они могут быть включены в состав миссии ОБСЕ, отметила глава ЦИК.

"По нашей линии есть такой механизм — то, что касается наблюдателей ОБСЕ. Мы в принципе максимально открыты. Есть порядок формирования миссий наблюдательских, определённые квоты, соотношение из разных стран-членов ОБСЕ. Там же не было никакого запрета, в том числе и нашим наблюдателям через миссию ОБСЕ наблюдать на выборах в тех странах, где это предусмотрено", — добавила Памфилова.