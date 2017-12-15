Старт кампании: президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В пятницу Совет Федерации РФ на заседании назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года. Тем самым была обозначена дата официального старта предвыборной кампании: формально она начинается сразу после официальной публикации в "Российской газете" постановления о назначении Советом Федерации выборов главы государства. Как ожидается, постановление будет опубликовано в понедельник, 18 декабря.
Старт кампании
Решение о назначении выборов Советом Федерации было принято единогласно. Обязанность назначать выборы президента РФ возложена на верхнюю палату парламента Конституцией.
"Мы подготовим постановление за выходные и, таким образом, оно будет опубликовано в понедельник, 18 декабря", — сказал глава конституционного комитета верхней палаты парламента Андрей Клишас.
С момента официального старта предвыборной кампании претенденты на президентское кресло получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию.
Будущие кандидаты
Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, в выборах президента России в 2018 году уже изъявили желание участвовать 23 человека, но список пока открыт.
"Список открыт, но уже 23 человека изъявили желание участвовать в выборах", — сказала Памфилова, выступая в пятницу на пленарном заседании Совета Федерации.
Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.
Памфилова выразила надежду, что выборы, несмотря не некоторые пессимистичные прогнозы, будут конкурентными, интересными, с "положительными сюрпризами".
Никаких поблажек
"Нет, все в рамках закона. Будем точно так же тщательно проверять и подписи, и все остальные процедуры", — сказала она журналистам в ответ на вопрос, будут ли со стороны ЦИК поблажки в отношении действующего президента.
По её словам, Центризбирком создаст максимально равные условия для всех кандидатов.
Избирательная система готова
Глава ЦИК отметила, что избирательная система России, включающая 880 тысяч человек — членов избиркомов разного уровня, полностью готова к выборам.
"Избирательная система России, в состав которой входит почти под миллион — 880 тысяч наших граждан — полностью готова, мы занимаемся серьезным обучением, чтобы провести кампанию так, чтобы никому из нас не было стыдно, чтобы мы гордились этой кампанией", — сказала Памфилова в Совфеде после принятия постановления о назначении выборов президента.
Памфилова сообщила, что 18 декабря, сразу в день официальной публикации решения о назначении выборов президента России, ЦИК утвердит план предстоящей избирательной кампании. По ее словам, с этого же дня в Центризбрком начнут поступать деньги из бюджета на организацию и проведение 18 марта выборов президента.
Уже со следующей недели начнет свою работу информационно-справочный центр ЦИК России.
"Также впервые в практике ЦИК будет организован масштабный информационно-справочный центр, куда со следующей уже недели по бесплатному федеральному номеру, кстати, его последние цифры 2018 — знаковые, любой гражданин России, избиратель может обратиться с любым, касающимся выборов вопросом", — сказала Памфилова в Совете Федерации после принятия постановления о назначении выборов президента на 18 марта 2018 года.
Голосовать там, где удобно
Глава ЦИК рассказала, что избиратели смогут подать заявления для голосования в день выборов президента России 18 марта на том участке, где им будет удобно, в территориальную избирательную комиссию с 31 января, а в участковую — с 25 февраля.
"Теперь любой избиратель, где бы он ни находился, может прикрепиться к любому избирательному участку. Для этого ему достаточно, начиная с 31 января 2018 подать заявление в любую территориальную избирательную комиссию, с 25 февраля — в любую участковую комиссию, и выбрать участок, где ему удобно будет голосовать", — сказала она.
Памфилова пояснила, что избиратель при подаче такого заявления будет перенесён из списка избирателей на участке, к которому он прикреплён, в список на том участке, где он хочет проголосовать; эта процедура будет проходить посредством Государственной автоматизированной системы "Выборы".
В свою очередь замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости, что новым механизмом голосования по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения, смогут в ходе выборов президента России воспользоваться от 3 до 10 миллионов избирателей.
Участие наблюдателей
Как сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, Совет Федерации пригласит на выборы президента РФ 18 марта наблюдателей от иностранных государств и международных структур.
"Уверена, что, поскольку интерес к выборам президента очень большой, количество наблюдателей будет рекордным, это мой прогноз", — добавила она.
В свою очередь глава ЦИК напомнила, что приглашения международным организациям направляют в основном министерство иностранных дел РФ и Федеральное Собрание. Например, приглашать делегации от различных парламентских ассамблей могут и Госдума, и Совет Федерации, а приглашение ОБСЕ — дело МИД, уточнила она.
"Мы направляем только своим коллегам-партнёрам. Кампания объявлена, мы предварительную работу с ОБСЕ ведём, а уже официальные приглашения будет МИД направлять", — сказала Памфилова.
"Это не наша прерогатива, это решать МИД… Это по линии взаимодействия дипломатов", — сказала Памфилова.
Если говорить в целом о возможности участия представителей США в наблюдении за предстоящими выборами, они могут быть включены в состав миссии ОБСЕ, отметила глава ЦИК.
"По нашей линии есть такой механизм — то, что касается наблюдателей ОБСЕ. Мы в принципе максимально открыты. Есть порядок формирования миссий наблюдательских, определённые квоты, соотношение из разных стран-членов ОБСЕ. Там же не было никакого запрета, в том числе и нашим наблюдателям через миссию ОБСЕ наблюдать на выборах в тех странах, где это предусмотрено", — добавила Памфилова.